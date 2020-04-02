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Коронавирус в Киеве: выздоровели 12 пациентов

Новости » Коронавирус     02.04.2020 - 12:17
Коронавирус в Киеве: выздоровели 12 пациентов
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Двенадцать человек уже выписали из больниц

По состоянию на 2 марта от коронавируса в Киеве выздоровели 12 пациентов. Об этом на брифинге заявил мэр Киева Виталий Кличко, передает корреспондент РБК-Украина.

Кличко отметил, что большинство госпитализированных находились в Александровской больнице.

"Также сообщу, что 12 пациентов, большинство из которых лечились в Александровской больнице, - их уже выписали домой. Они выздоровели", - отметил мэр.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве зафиксировали первую смерть от коронавируса. В частности, умер 70-летний пациент. Общее число зараженных в столице достигло 161.

В целом по Украине по состоянию на первую половину дня 2 апреля число зараженных коронавирусом выросло до 804. За сутки было зафиксировано 135 новых случаев, 20 смертей, 13 пациентов выздоровели.

Сегодня стало известно, что Служба безопасности Украины провела обыски в частной клинике Eurolab. Обыски проводились по делу об умышленном сокрытии информации о выявленных случаях коронавируса в этой клинике.

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