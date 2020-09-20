Коронавирус у Кернеса: в горсовете Харькова рассказали детали и опровергли версию заражения

Фото: Геннадий Кернес (Виталий Носач/РБК-Украина)

В городском совете Харькова рассказали, как переносит коронавирус мэр города Геннадий Кернес. Также в учреждении опровергли версию заражения городского главы.

Об этом сообщает пресс-служба Харьковского городского совета.

"Информация о том, что Харьковский городской глава находится в коме, не соответствует действительности. Состояние Геннадия Кернеса не вызывает у врачей опасений за его жизнь. Информация, которую Харьковский городской совет получает из клиники "Шарите", позволяет рассчитывать на скорое возвращение Геннадия Кернеса в Харьков", - говорится в сообщении.

Также в горсовете опровергли информацию, что Кернеса специально заразили коронавирусом, а причастны к этому заражению глава Харьковской ОГА Алексей Кучер и министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.



"Харьковский городской совет официально заявляет: такую версию событий в команде Геннадия Кернеса не рассматривают, а подобные информационные вбросы расценивают как неуклюжую попытку обострить политическое противостояние в Харькове и регионе и столкнуть лбами местную и центральную власть", - говорится в сообщении.

Причиной заражения Кернеса называют его работу, которая предусматривает многочисленные встречи.

"Не удивительно, что при таком колоссальном количестве контактов он мог заразиться коронавирусом", - отмечают в горсовете.

Напомним, мэр Харькова последний раз появлялся на публике 23 августа. Тогда он открывал фонтан на площади Свободы. В мэрии сообщили, что Кернес находится на больничном с 10 сентября, но диагноз не огласили.

Позже харьковские СМИ сообщили, что Кернес впал в кому. В горсовете эту информацию опровергли, однако сообщили, что мэр заболел коронавирусом.

Позже Кернес был доставлен в берлинскую клинику "Шарите" в специальной капсуле.

РБК-Украина также рассказывало в подробностях, кто может побороться за пост мэра Харькова, если не Кернес.