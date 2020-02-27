Коронавирус в Италии: заболели 528 и умерли 14 человек

Италия подтверждает 75 новых случаев коронавируса и 2 новых случая смерти в стране. Об этом сообщают итальянские СМИ.

Отметим, всего в стране 528 инфицированных и 14 погибших.

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, по состоянию на 9:00 27 февраля в Европе зарегистрирован 481 случай инфицирования коронавирусом COVID-19 с 14 смертельными случаями.

Добавим, наибольшее количество случаев коронавируса в Европе зафиксировано в Италии.

Ранее премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что неправильное управление больницей в северной Италии способствовало распространению нового коронавирус COVID-19 в стране.

Также сообщалось, что Европейский парламент призвал сотрудников, которые посещали итальянские регионы Ломбардия, Пьемонт, Эмилия-Романья и Венето, где началось распространение коронавирус, а также такие страны, как Китай, Сингапур или Южную Корею не приходить в парламент и работать из дома.

РБК-Украина сообщало, что французский президент Эммануэль Макрон уже объявил о грядущей эпидемии коронавируса во Франции.