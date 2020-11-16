Коронавирус был в Италии еще в сентябре 2019 года, - исследование

В Италии коронавирус циркулировал еще в сентябре 2019 года. Вирус мог распространиться за пределы Китая раньше, чем считалось до сих пор.

Об этом сообщает Reuters.

В исследовании итальянского Национального инстута рака были рассмотрены 959 образцов крови, взятых для выявления рака легких в период с сентября 2019-го по март 2020 года. Антитела к коронавирусу были обнаружены в 11,6% проб, а 14% от проб с антителами на COVID-19 были сделаны еще в сентябре 2019 года, а 30% - на второй неделе февраля 2020 года.

Исследователи считают, что результаты их работы могут "переписать историю пандемии".

Официально первый случай заражения коронавирусом в Италии был зафиксирован 21 февраля, в небольшом городке неподалеку от Милана, в регионе Ломбардия, который стал одним из самых пострадавших от пандемии.

Во Всемирной организации здравоохранения уже заявляли, что нельзя исключать возможность более раннего циркулирования COVID-19 в мире, чем под конец 2019 года в Китае, когда китайские власти заявили о кластере случаев пневмонии.

Напомним, сегодня стало известно, что потенциальная вакцина от COVID-19 американской фармацевтической компании Moderna показала высокую эффективность на уровне 94,5%. Данный показатель достигнут в ходе третьей фазы испытаний.