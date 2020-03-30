Коронавирус истощает системы здравоохранения во всем мире, - ВОЗ

Пандемия коронавируса COVID-19 истощает системы здравоохранения во всем мире. Об этом на брифинге заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус, передает РБК-Украина.

По его словам, некоторые системы здравоохранения будут перегружены и не смогут эффективно работать

"Пандемия COVID-19 истощает системы здравоохранения во многих странах. Быстрый рост востребованности в медицинских учреждениях и медицинских работниках представляет опасность, что некоторые системы здравоохранения будут перегружены и не смогут эффективно работать", - заявил Гебрейесус.

Напомним, по состоянию на 30 марта в Украине число заболевших в стране увеличилось до 480 человек, при этом зафиксировано уже 11 смертей. Полностью выздоровели шесть пациентов. За сутки COVID-19 был лабораторно подтвержден у 62 человек. Наибольшее количество случаев выявлено в Киеве - 102.

Как сообщало РБК-Украина, Евросоюз выделит Украине 80 млн евро на борьбу с коронавирусом. Евросоюз приветствует предупредительные меры, принимаемые украинским правительством в ответ на распространение COVID-19. Общее финансирование ЕС для стран "Восточного партнерства" составляет 140 млн евро.

В заявлении также сообщается, что ЕС продолжит поддерживать Украину, чтобы облегчить влияние кризиса на систему здравоохранения, повседневную жизнь людей и экономику, а также ЕС готовит комплекс мер помощи для отдельных стран-партнеров и региона восточного соседства.