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Коронавирус может не исчезнуть никогда, - Ляшко

Автор: Анастасия Рокитна

Глава Министерства здравоохранения Украины Виктор Ляшко считает, что коронавирус может не исчезнуть никогда. Но с ним можна научиться жить.

Об этом он заявил во время выступления в Раде, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на трансляцию брифинга.

По его словам, штамм коронавируса "Дельта" является непредсказуемым и опасным.

"Всех интересует ответ на вопрос: когда это все закончится. Неприятная новость в том, что "ковид" может не исчезнуть никогда. Хорошая - мы можем вернуться к нормальной жизни с циркуляцией вируса среди нас", - заявил Ляшко.

Он сообщил, что "ковид" станет эндемичной болезнью.

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КоронавирусВиктор Ляшко