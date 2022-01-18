"Коронавирус не исчезнет еще несколько лет": глава Pfizer дал прогноз по ситуации с COVID

Гендиректор фармацевтической компании Pfizer Альберт Бурла заявил, что коронавирусная инфекция не исчезнет в мире еще в течение нескольких лет. Однако средства, что есть у человечества, скоро позволят вернуться к прежней жизни.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление в интервью La Repubblica .

"Я не хочу показаться пессимистом, но я считаю, что нам придется в течение нескольких лет жить с вирусом, который очень трудно искоренить. Он распространился по всему миру, может заразить одного и того же человека несколько раз и имел столько мутаций, что мы заново открыли греческую азбуку", - отметил Бурла.

На вопрос журналиста, означает ли появление нового штамма коронавируса "Омикрон"конец пандемии, он ответил, что пока "сказать этого не может никто".

"Вопрос не столько в том, исчезнет вирус или нет, сколько в том, сможем ли мы вернуться к нормальной жизни. Я думаю, что у нас это получится, вероятно, весной. Благодаря всем имеющимся в нашем распоряжении средствам: тестам, очень эффективным вакцинам и лекарствам", - резюмировал Бурла.