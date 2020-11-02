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Коронавирус: в Германии ввели жесткие карантинные ограничения

Автор: РБК-Украина

В Германии ввели жесткие карантинные ограничения из-за роста количества заболевших коронавирусом. В частности, запрещают работу ресторанов, баров, кинотеатров.

Об этом говориться на сайте немецкого правительства.

Со 2 ноября в Германии перестанут работать рестораны, бары, развлекательные заведения, ограничивается работа магазинов.

Канцлер Ангела Меркель отмечает, что новые меры необходимы для того, чтобы система здравоохранения справилась с ситуацией с коронавирусом.

В общественных местах запрещено собираться в компаниях более десяти человек.

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Также до декабря не будут работать фитнес-клубы, бассейны, косметические и массажные студии, тату-салоны. Отелям запрещено принимать туристов.

Ранее городские власти Берлина приняли решение ужесточить некоторые карантинные ограничения в городе.

Ранее в Германии ввели обязательный масочный режим. Он будет действовать с 6 октября до 17 января.

Кроме того, в Германии предложили отменить карнавальный сезон из-за карантина.

Напомним, Европейская комиссия допустила, что при наихудшем сценарии вакцину от коронавируса создать вообще не удастся. В лучшем сценарии предусматривается ее появление в течение ближайших нескольких месяцев.

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