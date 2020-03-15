Коронавирус: в Египет прилетит консул для помощи украинцам

В Шарм-эль-Шейх (Египет) в понедельник, 16 марта, прилетит консул, чтобы оказать помощь украинцам, которых поместили на карантин из-за вспышки коронавируса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на оперативный штаб Министерства иностранных дел Украины в Facebook.

Как сообщается, посол Украины в Египте получил от министра иностранных дел Дмитрия Кулебы поручение мобилизовать все ресурсы на поддержку связи с туристами, которые находятся на египетских курортах.

Кроме того, в центральном аппарате МИД Украины создается специальная группа оперативного реагирования, чтобы оказывать всю необходимую помощь посольству Украины в Египте.

"Для нашей команды МИД Украины безопасность, комфорт и защиту интересов украинцев - превыше всего", - говорится в сообщении.

Напомним, в Египте из-за вспышки коронавируса поместили в карантин украинских туристов, которые отдыхали на курортах Шарм-эль-Шейх и Хургада. На карантин отправили украинцев, которые отдыхали в отелях Reef Oasis Beach Resort и Sentido Reef Oasis Senses Resort.

Отметим, с 12 марта в Украине введен трехнедельный карантин. Также Украина с 16 марта закроет границу для иностранцев. При этом все украинцы, находящиеся за рубежом, смогут вернуться в Украину. В субботу, 14 марта, президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о закрытии границы.

Добавим, что с 17 марта на две недели будет закрыт пропуск через границу для регулярного пассажирского сообщения. МИД рекомендовало украинцам за границей зарегистрировать в онлайн-системе "Друг", которая поможет во время формирования списков на эвакуацию.