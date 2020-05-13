Коронавирус в Днепропетровской области: 25 новых инфицированных за сутки

В Днепропетровской области на протяжении вторника, 12 мая, зарегистрировали 25 новых случаев инфицирования коронавирусом COVID-19. Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на Днепропетровский облсовет.

В частности, 17 новых больных - непосредственно из Днепра, еще четверо - из Петропавловского района, двое - из г. Новомосковск, по одному - из городов Покров и Павлоград.

"По состоянию на 12.05.2020 общее количество лабораторно подтвержденных случаев COVID-19 по области составляет 773 случая. За 12 мая проведено 537 лабораторных исследований", - добавили в облсовете.

Напомним, в Ивано-Франківькій области зафиксировали новая вспышка коронавируса - из села Княжолуки в районную больницу госпитализировали 20 человек, у 8 из них подтвердили инфекцию.

Добавим, что в Кривом Роге врач самовольно выписал из медучреждения 15 больных COVID-19. За эти действия медика отстранили от должности.

Коронавирус в Украине диагностировано уже в 16 023 человек, из которых 425 умерли от осложнений.