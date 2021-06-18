Коронавирус "Дельта" может появиться в Украине: чем он опасен

Эпидемиолог прогнозирует появление в Украине коронавируса "Дельта". Он опаснее "уханьского" варианта COVID-19.
Об этом эпидемиолог Наталья Виноград рассказала в комментарии РБК-Украина.
У этого варианта вируса очень высокий эпидемический потенциал, сообщила она.
Также эксперт рассказала, почему вирус "Дельта" более заразный:
Напомним, в Украине на лето ослабили карантинные ограничения. Однако действие самого карантина продлили до 31 августа.
Отметим, маску можно не носить во время пребывания на массовых мероприятиях только при определенных условиях.