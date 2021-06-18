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Коронавирус "Дельта" может появиться в Украине: чем он опасен

Автор: Ульяна Безпалько, Анастасия Рокитна

Эпидемиолог прогнозирует появление в Украине коронавируса "Дельта". Он опаснее "уханьского" варианта COVID-19.

Об этом эпидемиолог Наталья Виноград рассказала в комментарии РБК-Украина.

У этого варианта вируса очень высокий эпидемический потенциал, сообщила она.

Также эксперт рассказала, почему вирус "Дельта" более заразный:

  • у него намного выше параметры воспроизведения следующего случая заражения. У "уханьского" варианта это было через шесть дней, у "индийского" - уже на следующий день.
  • выше показатель смертности.
  • больше тяжелых форм болезни и необходимость в реанимационных мероприятиях.
  • больше поражает детей, чем исходный вариант вируса.

Напомним, в Украине на лето ослабили карантинные ограничения. Однако действие самого карантина продлили до 31 августа.

Отметим, маску можно не носить во время пребывания на массовых мероприятиях только при определенных условиях.

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