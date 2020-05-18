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Коронавирус в Черновицкой области: впервые за долгое время нет новых жертв

Новости » Коронавирус   

С начала эпидемии в регионе умерли 110 человек  

За минувшие сутки не было зафиксировано ни одной жертвы от коронавируса в Черновицкой области. При этом случаи заражения продолжают фиксироваться.

Об этом говорится в сообщении Черновицкой ОГА в Facebook.

Сообщается, что за 17 мая в области выздоровели еще 25 человек, они получили дважды отрицательный результат теста на COVID-19. В целом в регионе выздоровели уже 634 человека.

"Также 17 мая в Черновицкой области впервые за долгое время не зафиксировано летальных случаев", - говорится в сообщении.

В то же время зафиксировано 19 новых случаев заражения, из них 8 в Черновцах.

Напомним, по состоянию на 18 мая в Украине зафиксировали 18 616 случаев коронавируса. При этом суточная заболеваемость снизилась до 325 случаев, однако 21 человек умер за минувшие сутки.

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При этом наибольшее количество заболевших зафиксировано за прошлый день во Львовской области (47 человек). Ни одного нового заболевания не подтверждено в Черкасской, Черниговской, Луганской и Полтавской областях. Число тех, кто переболел СOVID-19, достигло 5 276.

Автор: Иван Петров