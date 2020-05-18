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Коронавирус в Черновицкой области: впервые за долгое время нет новых жертв

Новости » Коронавирус     18.05.2020 - 18:31
Коронавирус в Черновицкой области: впервые за долгое время нет новых жертв
Фото: Черновицкая область не фиксирует новых жертв COVID-19 (РБК-Украина)

С начала эпидемии в регионе умерли 110 человек  

За минувшие сутки не было зафиксировано ни одной жертвы от коронавируса в Черновицкой области. При этом случаи заражения продолжают фиксироваться.

Об этом говорится в сообщении Черновицкой ОГА в Facebook.

Сообщается, что за 17 мая в области выздоровели еще 25 человек, они получили дважды отрицательный результат теста на COVID-19. В целом в регионе выздоровели уже 634 человека.

"Также 17 мая в Черновицкой области впервые за долгое время не зафиксировано летальных случаев", - говорится в сообщении.

В то же время зафиксировано 19 новых случаев заражения, из них 8 в Черновцах.

Напомним, по состоянию на 18 мая в Украине зафиксировали 18 616 случаев коронавируса. При этом суточная заболеваемость снизилась до 325 случаев, однако 21 человек умер за минувшие сутки.

При этом наибольшее количество заболевших зафиксировано за прошлый день во Львовской области (47 человек). Ни одного нового заболевания не подтверждено в Черкасской, Черниговской, Луганской и Полтавской областях. Число тех, кто переболел СOVID-19, достигло 5 276.

Автор: Иван Петров

Теги Новости Украины заражениеЧерновицкая областьКоронавирус
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