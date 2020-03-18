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Коронавирус в Черновицкой области: стало известно о состоянии зараженных детей

Новости » Коронавирус     18.03.2020 - 12:03
Коронавирус в Черновицкой области: стало известно о состоянии зараженных детей
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

После первых суток у детей снизилась температура и нет лихорадки и пневмонии

У зараженных коронавирусом детей состояние средней тяжести, у них нет температуры, лихорадки и пневмонии. Об этом сообщила заместитель главы Черновицкой ОГА Наталья Гусак, передает РБК-Украина.

Как она отметила, дети находятся в областной детской клинической больнице.

"Дети, у которых подтвердили коронавирус, находятся в областной детской клинической больнице. И мы говорим о том, что состояние их средней тяжести", - отметила она.

Гусак рассказала, что дети и их мамы чувствуют себя хорошо. После первых суток у них снизилась температура и нет лихорадки и пневмонии.

Напомним, в течение 17 марта в Министерство здравоохранения поступило 41 подозрение на коронавирус. Всего с начала 2020 года поступило 181 сообщение о подозрении на COVID-19.

Также сообщалось, что за пределами страны от коронавируса лечатся 12 украинцев. При этом на карантине за пределами Украины находятся 744 украинцев.

РБК-Украина писало, что в Украине количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом увеличилась до 14. По результатам исследований вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья України получено 14 положительных результатов на COVID-19: Черновицкая (10), Житомирская (1) Киевская (1) в области. Киев (2).

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