Коронавирус в Черновицкой области: в ОГА рассказали о тяжелобольных

В Черновицкой ОГА рассказали о состоянии зараженных коронавирусом, которые находятся в реанимации. Об этом сообщает пресс-служба ОГА.

В реанимационном отделении Глыбокской центральной районной больницы оказывают помощь четырем лицам (трем с подозрением на коронавирус и одному с подтвержденным диагнозом). Один из пациентов в тяжелом состоянии с пневмонией, его сразу же подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Остальные трое больных - на кислородной дотации.

В реанимации Сторожинецкой центральной районной больнице есть пациенты с подозрением на COVID-19, они на кислородной дотации. Это трое взрослых и один ребенок. Состояние больных стабильно тяжелое.

Пациент с подозрением на коронавирус подключен к аппарату искусственной вентиляции легких в реанимации Кицманской центральной районной больницы. У него пневмония и аритмия.

В областной больнице двое больных с коронавирусом находятся на аппаратах искусственной вентиляции легких. Еще одна пациентка с подтвержденным COVID-19 - на кислородной дотации. Также на кислородной дотации трое человек с подозрением на коронавирус.

В реанимации Черновицкой городской больницы №1 есть трое пациентов. У двух подтвержден коронавирус, их состояние улучшилось.

В Хотинской центральной районной больнице одна пациентка в тяжелом состоянии. У нее двусторонняя пневмония, находится на кислородной поддержке.

Напомним, премьер-министр Денис Шмигаль заявил, что за минувшие сутки процент тех, кто заболел коронавирусной инфекцией в Украине, снизился.