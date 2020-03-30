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Коронавирус в Черновицкой области: 7 пациентов находятся в тяжелом состоянии

Новости » Коронавирус     30.03.2020 - 15:44
Коронавирус в Черновицкой области: 7 пациентов находятся в тяжелом состоянии
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Все пациенты подключены к искусственной вентиляции легких

В больницах Черновицкой области шесть больных и один с подозрением на коронавирус COVID-19 находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщили в Черновицкой облгосадминистрации.

Сообщается, что все семь пациентов подключенные к искусственной вентиляции легких.

"В медицинских учреждениях Буковины находится 7 пациентов на неинвазивной вентиляции легких. Их состояние стабильно тяжелое. Одному больному оказывают помощь в Сокирянской ЦРБ, одному - в Глибоцкий ЦРБ, трем - в областной клинической больнице. Во всех этих больных подтверждено инфицирование COVID-19. Также двое пациентов на неинвазивной вентиляции легких находятся в Черновицкой городской больницы №1. У одного из них диагностирован коронавирус, у другого - подозрение на COVID-19", - сообщили в ОГА.

При этом одному больницу ранее стало лучше и его сняли с кислородной дотации.

Напомним, по состоянию на 30 марта в Украине число заболевших в стране увеличилось до 480 человек, при этом зафиксировано уже 11 смертей. Полностью выздоровели шесть пациентов. За сутки COVID-19 был лабораторно подтвержден у 62 человек. Наибольшее количество случаев выявлено в Киеве - 102.

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