Коронавирус в Черновицкой области: 48 новых пациентов

В Черновицкой области на протяжении вторника, 12 мая, зарегистрировали еще 48 случаев инфицирования коронавирусом COVID-19. Об этом сообщил председатель Черновицкой облгосадминистрации Сергей Осачук.

По его словам, всего за сутки лабораторный центр исследовал 190 новых образцов. Общая численность инфицированных в области от первого установленного случае составляет 2444 человек.

"Черновицкая область остается лидером в Украине не только по количеству выявленных новых случаев COVID-19, но и по числу летальных случаев", - добавил Осачук.

Напомним, в Днепропетровской области за последние сутки зафиксировали 25 новых случаев инфицирования коронавирусом. Летальных случаев не было.

Добавим, что в Винницкой области власть заявила, что сейчас наблюдаются признаки второй волны коронавируса в регионе. В частности, за последние сутки на Винниччине зафиксировали 27 новых случаев инфицирования. С начала эпидемии в области коронавирус зафиксировали у 580 человек. При этом 300 случаев выявлено в областном центре, далее по заболеваемости идут Калиновский, Винницкий и Жмеринский районы.