Коронавирус будет стоить туризму до семи лет роста, - UNWTO

Во Всемирной туристической организации ООН (UNWTO) прогнозируют, что в этом году число международных туристов сократится на 20-30% по сравнению с показателями 2019 года из-за пандемии коронавируса. Об этом говорится в отчете UNWTO.

При этом отмечается, что такое падение будет стоить отрасли 5-7 лет развития.

Ожидаемое падение на 20-30% может привести к снижению поступлений от международного туризма (экспорта) в размере 300-450 млрд долларов, что составляет почти треть от 1,5 триллиона долларов, полученных в прошлом году.



В то же время сообщается, что в 2009 году на фоне глобального экономического кризиса международные туристические потоки сократились лишь на 4%, тогда как вспышка атипичной пневмонии в 2003 году привела к снижению лишь на 0,4%.

Генеральный секретарь организации Зураб Пололикашвили отметил, что туризм - один из самых пострадавших от коронавируса секторов экономики.

При этом он добавил, что миллионы рабочих мест в этом секторе находятся под угрозой потери. Около 80% всех туристических предприятий являются малыми и средними, и этот сектор играет ведущую роль в обеспечении занятости и других возможностей для женщин, молодежи и сельских громад.

Однако UNWTO подчеркивает историческую устойчивость туризма и его способность создавать рабочие места после кризисных ситуаций, а также акцентирует внимание на важности международного сотрудничества и обеспечения того, чтобы этот сектор стал центральной частью усилий по восстановлению после пандемии.

Напомним, во Всемирном совете по путешествиям и туризму оценивали убытки, которые может понести туристическая отрасль из-за вспышки коронавируса в мире. В организации заявляли, что коронавирус может принести туристической отрасли минимум 22 млрд долларов убытков.