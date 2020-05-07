Коронавирус в Британии: смертность среди чернокожих граждан выше в 4 раза

Вероятность умереть от коронавируса в Британии среди чернокожих граждан в 4 раза выше, чем у белых. Об этом пишет The Guardian со ссылкой на данные Национальной статистической службы (ONS).

Сообщается, что у чернокожих мужчин в 4,2 раза выше риск умереть от COVID-19, у чернокожих женщин - в 4,3 раза выше, чем у белых мужчин и женщин.

"Люди бангладешской, пакистанской, индийской этнической принадлежности, а также смешанного этнического происхождения обладают статистически повышенным риском смерти из-за COVID-19", - говорится в документе ONS.

При этом, согласно статистике, для относительно здоровых и молодых чернокожих мужчин и женщин риск умереть от последствий коронавируса выше в 1,9 раза, чем у белого населения.

"Данные показывают, что различия по смертности от COVID-19 между этническими группами отчасти являются результатом социально-экономического неблагополучия, однако оставшуюся разницу пока объяснить нельзя", - говорится в докладе.

Отметим, доклад был составлен на основе данных о смертях в Англии и Уэльсе в период со 2 марта по 10 апреля 2020 года.

Напомним, ранее сообщалось, что Британия стала лидером в Европе по числу смертей от COVID-19. В этой стране в общей сложности от коронавируса умерли более 30 000 человек. При этом суточная смертность превышает 600 случаев.

Несмотря на это Британия может начать ослабление карантина уже в следующий понедельник.