Коронавирус у беременной в Ирпене: дом дезинфицируют, жителей просят не выходить из квартир

Коммунальные службы Ирпеня проводят неотложные мероприятия дезинфекции в доме, где имела больше всего контактов женщина, у которой подтвердили коронавирус. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на первого заместителя Ирпенского мэра Александра Маркушина в Facebook.

Отмечается, что мероприятия проводятся по адресу: город Ирпень, улица Тургеневская, 50А.

"Муниципальная стража Ирпеня совместно с полицией и ГСЧС проводят информирование жителей дома о мерах дезинфекции и уведомляют жильцов о моей просьбе максимально самоизолироваться", - написал Маркушин.

Он также отметил, что волонтерский штаб Ирпеня готов обеспечить жителей дома в первую очередь необходимыми средствами, продуктами и лекарствами.

Ранее сообщалось, что в Киевской области подтвердили еще один случай заражения коронавирусом - заболела беременная женщина в Ирпене. 20 марта женщине сделали экспресс-тест в 4-й амбулатории Ирпеня, он оказался отрицательным. Результат мазка на ПЦР-анализ, который поступил во вторник, подтвердил инфицирования коронавирусом. Окончательный диагноз установят после повторного ПЦР-анализа.

РБК-Украина писало, что количество киевлян, что заболели на коронавирус COVID-19, возросло до 31 человека.