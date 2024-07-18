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Коронавірус у Байдена. Лікар розповів про стан президента США

Фото: Джо Байден, президент США (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У президента США Джо Байдена спостерігаються слабко виражені симптоми коронавірусу. Він продовжить виконувати свої обов’язки глави держави.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на лист лікаря президента США Кевіна О'Коннора.

За його словами, у Байдена спостерігаються "легкі симптоми" коронавірусу. Він продовжує приймати препарат Paxlovid (противірусний засіб).

При цьому О'Коннор уточнив, що президент США не має лихоманки, а його життєві показники перебувають у нормі.

"Він продовжить вести справи американського народу", - уточнив лікар.

Що передувало

Нагадаємо, 17 липня стало відомо, що у президента США Джо Байдена виявили коронавірус. Він склав позитивний тест під час свого візиту до Лас-Вегасу.

У Білому домі зазначили, що президент США має легкі симптоми захворювання. При цьому там наголошували, що він вакцинований.

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