Коронавирус: 13 стран ЕС опубликовали совместное заявление

Германия и еще 12 стран-членов ЕС обнародовали заявление, в котором обеспокоены посягательством на основные права и свободы человека под предлогом борьбы с пандемией коронавируса. Об этом сообщает DW.

В заявлении говорится о том, что страны обеспокоены рисками для верховенства закона, которые могут возникнуть в результате "определенных чрезвычайных мер".

Как отмечает агентство AFP, заявление, по всей видимости, стало отсылкой к ситуации в Венгрии, где парламент 30 марта наделил правительство Виктора Орбана исключительными полномочиями на время действия режима ЧС.

Ранее сообщалось, что Европейская комиссия проанализирует последние законодательные изменения в Венгрии на соответствие статье 2 Договора о Европейском союзе. По словам президента ЕП Давида Сасолли, борьба с кризисом, который вызвал коронавирус, не должна означать прекращение демократии в стране.

Напомним, парламент Венгрии поддержал закон, касающийся борьбы с последствиями коронавируса, который фактически сконцентрировал на неопределенное время всю власть в руках премьер-министра страны Виктора Орбана. Европейский союз незамедлительно раскритиковал такие действия, обвинив Будапешт в подрыве демократических ценностей блока.