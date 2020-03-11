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Коронавирус может быть в 10 раз смертоносней гриппа, - Институт здоровья США

Новости » Общество     11.03.2020 - 17:44
Коронавирус может быть в 10 раз смертоносней гриппа, - Институт здоровья США
Иллюстративное фото (twitter.com/ChuBailiang)

В США готовятся к ухудшению ситуации с коронавирусом

Китайский коронавирус COVID-19 может быть в 10 раз смертоносней сезонного гриппа. Об этом заявил иммунолог Национального института здравоохранения США Энтони Фаучи, передает Newsweek.

По его словам, с уровнем смертности в 1% коронавирус будет "в десять раз более смертельным, чем сезонный грипп". Он также уточнил, что по официальным данным уровень смертности от COVID-19 составляет 2,5%, однако вероятно в ближайшее время данная цифра стабилизируется на отметке 1%.

Фаучи отметил, что около 80% зараженных выздоравливают полностью в то время как около 15% сталкиваются с осложнениями.

Также сообщается, что замечания Фаучи прозвучали после того, как число подтвержденных случаев коронавируса в США превысило тысячу человек, а общее число умерших достигло 29.

"Нет сомнений в том, что, если бы мы не сделали это (ограничение на поездки в Китай, - ред.) своевременно, было бы гораздо больше случаев ", - добавил Фаучи.

Напомним, ранее в Кабинете министров Украины оценили вероятность запрета передвижения по стране из-за коронавируса. На сегодня такая вероятность является маловероятной.

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