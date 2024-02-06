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У короля Британії Чарльза III рак виявили на ранній стадії

Фото: король Сполученого Королівства Чарльз ІІІ (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У короля Сполученого Королівства Чарльза III рак виявили на ранній стадії.

Про це заявив прем'єр-міністр Британії Ріші Сунак, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Він заявив, що вся країна сподівається на повне одужання короля.

Молодший син Чарльза принц Гаррі, відлучений від королівської сім'ї, має незабаром прибути до Британії, а його старший брат, спадкоємець престолу принц Вільям, як очікують, виконуватиме деякі обов'язки монарха.

Сунак заявив, що був "шокований і засмучений" цією новиною.

"Усі наші думки - з ним і його сім'єю. На щастя, хворобу було виявлено на ранній стадії", - сказав він.

Чарльз планує продовжувати виконувати більшу частину своєї особистої роботи як монарх, включно з щотижневими аудієнціями з прем'єр-міністром і роботою з державними документами, і Сунак сказав, що він перебуває в постійному контакті з королем.

"Зрозуміло, все триватиме у звичайному режимі, і ми продовжимо всі справи", - сказав він.

У понеділок король Чарльз провів ніч у своєму будинку Кларенс-хаус поруч із Букінгемським палацом, після того як почав серію амбулаторних процедур.

Зазвичай члени королівської сім'ї тримають медичні питання в таємниці, але Букенгемський палац заявив, що Чарльз вирішив оприлюднити інформацію, оскільки він є покровителем низки благодійних організацій, що займаються лікуванням раку.

Операція Чарльза ІІІ

Минулого місяця Букінгемський палац повідомив, що король Великобританії Чарльз III буде госпіталізований для лікування простати. Як зазначалося, 75-річному монарху зроблять "корекційну процедуру" через збільшення простати.

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Чарльз III