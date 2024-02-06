У короля Британії Чарльза III рак виявили на ранній стадії

Він заявив, що вся країна сподівається на повне одужання короля.

Молодший син Чарльза принц Гаррі, відлучений від королівської сім'ї, має незабаром прибути до Британії, а його старший брат, спадкоємець престолу принц Вільям, як очікують, виконуватиме деякі обов'язки монарха.

Сунак заявив, що був "шокований і засмучений" цією новиною.

"Усі наші думки - з ним і його сім'єю. На щастя, хворобу було виявлено на ранній стадії", - сказав він.

Чарльз планує продовжувати виконувати більшу частину своєї особистої роботи як монарх, включно з щотижневими аудієнціями з прем'єр-міністром і роботою з державними документами, і Сунак сказав, що він перебуває в постійному контакті з королем.

"Зрозуміло, все триватиме у звичайному режимі, і ми продовжимо всі справи", - сказав він.

У понеділок король Чарльз провів ніч у своєму будинку Кларенс-хаус поруч із Букінгемським палацом, після того як почав серію амбулаторних процедур.

Зазвичай члени королівської сім'ї тримають медичні питання в таємниці, але Букенгемський палац заявив, що Чарльз вирішив оприлюднити інформацію, оскільки він є покровителем низки благодійних організацій, що займаються лікуванням раку.

Операція Чарльза ІІІ

Минулого місяця Букінгемський палац повідомив, що король Великобританії Чарльз III буде госпіталізований для лікування простати. Як зазначалося, 75-річному монарху зроблять "корекційну процедуру" через збільшення простати.

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