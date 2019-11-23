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Королева! Мисс Украина блистает в Лондоне в роскошном платье (фото)

Lite » Новости шоу-бизнеса 23.11.2019 - 20:04
Королева! Мисс Украина блистает в Лондоне в роскошном платье (фото)
Маргарита Паша (Фото: instagram.com/margoritapasha)

Маргарита Паша высказалась о других участницах конкурса Мисс мира 2019

Мисс Украина 2019 Маргарита Паша прилетела в столицу Британии Лондон, где представит нашу страну на 69-м международном конкурс красоты Мисс мира 2019 14 декабря. Девушка опубликовала в Instagram фото с роскошном темном воздушном платье, в котором модель показалась на сцене в рамках Благотворительного проекта.

24-летняя студентка Киевского института международных отношений также тепло отозвалась о других участницах конкурса.

"Я так счастлива, 2 года назад моя мечта осуществилась, я выиграла конкурс красоты "Мисс Украина"... Каждая девушка, которая представляет свою страну, прекрасна", - поделилась впечатлениями Маргарита.

Королева! Мисс Украина блистает в Лондоне в роскошном платье (фото)

Маргарита Паша (Фото: instagram.com/margoritapasha)

При этом украинка твердо верит в свои силы и говорит, что оправилась на Мисс мира 2019 только за победой. В вообще программа-минимум для красавицы - занять место в топе международного конкурса.

К слову, на финальном выходе Маргарита планирует появиться в великолепном красном дизайнерском платье ручной работы. Приблизительная стоимость чудо-наряда составляет 10 тысяч долларов.

Сегодня Паша блистает на подиуме в платье с грубоким декольте, которое подчеркивает пышные формы красавицы, широкими "восточными" руковами с открытыми плечами. Полупрозрачная ткань наряда создает эффект удивительной воздушности.

Королева! Мисс Украина блистает в Лондоне в роскошном платье (фото)

Маргарита Паша (Фото: instagram.com/margoritapasha)

Поклонники красавицы в комментариях восхищаются образом Маргариты и сравнивают ее с богиней. Также подписчики желают девушке победы в престижном международном конкурсе и держат за нее кулачки.

  • Шикарно!
  • Супер;
  • Принцесса!
  • Красотка наша!
  • Роскошная;
  • Очень приятно смотреть!
  • Можно больше фоток из Лондона...
  • Прелесть!
  • Королева! Желаем успеха тебе!
  • С Богом. Только вперед!
  • Со вкусом платье! Принцесса!
  • Ты выглядишь, как богиня!

Королева! Мисс Украина блистает в Лондоне в роскошном платье (фото)

Скрин комментариев

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