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Королева Елизавета II вернулась к исполнению обязанностей после смерти супруга

Автор: Артур Родивилов

Королева Великобритании Елизавета II вернулась к исполнению своих обязанностей. Это произошло спустя четыре дня после смерти супруга принца Филиппа.

Об этом сообщает агентство PA.

Согласно представленным данным, Елизавета II приняла участие в официальном мероприятии, связанном с оставлением Уильямом Пилом должности лорда-камергера при королевском дворе. На данном посту он находился в течение 14 лет.

На его место был назначен экс-глава службы контрразведки МИ-5 Эндрю Паркер.

Напомним, в Британии объявлен национальный траур в связи с кончиной мужа Елизаветы II принца Филлипа. Королевская семья будет скорбеть 30 дней.

Как писало РБК-Украина, муж королевы Великобритании Елизаветы II герцог Эдинбургский Филипп умер, 9 апреля, в возрасте 99 лет.

Отметим, что в середине февраля принц Филипп был госпитализирован в рамках "меры предосторожности". Однако в марте ему сделали операцию на сердце, после чего 16 марта его выписали из больницы.

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