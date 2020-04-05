Королева Елизавета II обратилась к нации из-за коронавируса

Королева Великобритании Елизавета II в обращении к нации заявила, что страна "преуспеет" в борьбе с пандемией коронавируса, но признала, что может случиться "еще многое", прежде чем в страну "вернется нормальная жизнь". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC News.

В своем редком телевизионном обращении к нации глава британского государства высказала надежду, что если люди "останутся едиными и решительными" перед лицом вспышки, то ее удастся победить.

"Я надеюсь, что в ближайшие годы каждый сможет гордиться тем, как мы ответили на этот вызов", - сказала королева.

Елизавета II поблагодарила людей за то, что они остаются дома, чтобы защитить уязвимых и "избавить многие семьи от уже ощущаемой боли" из-за коронавируса.

"Я хочу поблагодарить всех на передовой NHS (Национальная служба здравоохранения Великобритании, - ред.), а также медицинских работников и тех, кто выполняет важные роли", - сказала королева.

Она отметила, что "каждый час" их тяжелой работы "приближает нас к возвращению к более нормальному времени".

Напомним, что по состоянию на 5 апреля, в Британии количество летальных случаев коронавируса с начала вспышки приблизилось к 5 тысячам.

Ранее министр здравоохранения Британии Мэтт Хэнкок заявлял о возможном усилении карантинного режима из-за коронавируса. Новые ограничения правительство Великобритании может ввести, если люди будут игнорировать правила пребывания дома и социального дистанцирования.