Король Испании ушел на карантин из-за контакта с зараженным COVID-19

Фото: король Испании Филипп VI (flickr.com/unirioja)

Король Испании Филипп VI ушел на самоизоляцию после контакта с человеком, который заразился коронавирусом. Заболевший находился в контакте с монархом в воскресенье, 22 ноября.

Об этом сообщает El Pais.

Король Испании будет соблюдать самоизоляцию в течение десяти дней.

При этом издание не сообщает, с кем именно встречался монарх. При этом отмечается, что встреча была частной и не была объявлена в официальной повестке дня короля.

Также неизвестно, будет ли Филипп сдавать тест на коронавирус.

Напомним, в конце марта от коронавируса скончалась 86-летняя принцесса Испании, двоюродная сестра короля Филиппа VI Мария Тереза. Она является первой жертвой вируса среди членов королевских семей Европы.

Кроме того, с 4 по 14 декабря в Мадриде вводят локдаун. Согласно ограничениям, в этот период будет запрещено въезжать и выезжать из региона.

Добавим, что правительство Испании продлило чрезвычайное положение в стране из-за коронавируса до мая следующего года.

Добавим, что большая часть населения Испании будет вакцинирована от коронавируса в первой половине 2021 года.