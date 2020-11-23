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Король Испании ушел на карантин из-за контакта с зараженным COVID-19

Мадрид, Понедельник 23 ноября 2020 22:11
Король Испании ушел на карантин из-за контакта с зараженным COVID-19
Фото: король Испании Филипп VI (flickr.com/unirioja)
Автор: РБК-Украина

Король Испании Филипп VI ушел на самоизоляцию после контакта с человеком, который заразился коронавирусом. Заболевший находился в контакте с монархом в воскресенье, 22 ноября.

Об этом сообщает El Pais.

Король Испании будет соблюдать самоизоляцию в течение десяти дней.

При этом издание не сообщает, с кем именно встречался монарх. При этом отмечается, что встреча была частной и не была объявлена в официальной повестке дня короля.

Также неизвестно, будет ли Филипп сдавать тест на коронавирус.

Напомним, в конце марта от коронавируса скончалась 86-летняя принцесса Испании, двоюродная сестра короля Филиппа VI Мария Тереза. Она является первой жертвой вируса среди членов королевских семей Европы.

Кроме того, с 4 по 14 декабря в Мадриде вводят локдаун. Согласно ограничениям, в этот период будет запрещено въезжать и выезжать из региона.

Добавим, что правительство Испании продлило чрезвычайное положение в стране из-за коронавируса до мая следующего года.

Добавим, что большая часть населения Испании будет вакцинирована от коронавируса в первой половине 2021 года.

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Новости Украины В мире ИспанияКороль Филипп VIКоронавирус

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