На кордоні зі Словаччиною тимчасово обмежать рух на одному з переходів: названі терміни

За даними словацьких митників, у зазначені дні з 08:00 до 18:00 процес оформлення на цьому КПП буде тимчасово обмежений або ж призупинений.

Словацька сторона просить водіїв, велосипедистів та пішоходів бути особливо обережними під час перетину державного кордону та дотримуватися вказівок фінансової адміністрації та поліцейських, що чергують.

Водночас, громадяни можуть скористатися найближчими автомобільними прикордонними переходами "Вишне Нємецьке – Ужгород"» або "Велке Слеменце – Малі Селменці", призначеними для пішоходів і велосипедистів, а також залізничним прикордонним переходом "Чірна над Тісою – Чоп", згідно з чинним розкладом руху залізниць.

Нагадаємо, що українці можуть в'їжджати на територію Словаччини на підставі біометричного паспорта та перебувати у країні протягом 90 днів, якщо у них нема візи чи статусу про міжнародний захист.

Що заборонено перевозити через кордон зі Словаччиною

У Словаччину заборонено ввозити зброю, наркотичні та психотропні препарати, порнографічні матеріали тощо. Окрім цього, діє заборона на продукти з малим терміном зберігання, м'ясну та молочну продукцію (у тому числі сало та консерви), шоколадні цукерки, насіння, розсаду та інший посадковий матеріал.

Митні правила не дозволяють перетинати кордон із підробленими товарами, які порушують права інтелектуальної власності. Не можна перевозити рослини і тварини, які перебувають на межі зникнення, а також вироби із них (зокрема, зі слонової кістки тощо).