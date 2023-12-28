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На кордоні з Румунією чоловік з перцевим балончиком напав на прикордонника

Україна, Четвер 28 грудня 2023 14:28
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На кордоні з Румунією чоловік з перцевим балончиком напав на прикордонника Фото: чоловік напав на прикордонника (facebook.com/DPSUkraine)
Автор: Наталія Юрченко

Чоловік напав на українського прикордонника з перцевим балончиком. Це сталося на кордоні з Румунією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу України у Telegram.

Відомо, що чоловіка, який рухався кордону з Румунією, наряд Чернівецького загону виявив за допомогою безпілотника.

Спілкуватися з прикордонниками порушник не захотів. Він чинив опір, а потім приснув в обличчя військовослужбовцям перцевим газом з балончика. Один з прикордонників отримав хімічний опік очей, його доправили до лікарні.

Тепер затриманому чоловіку доведеться пояснити свій вчинок. За опір та насильство щодо працівника правоохоронного органу йому загрожує кримінальна відповідальність.

Фото: чоловік напав на прикордонника (t.me/DPSUkr)

Виїзд чоловіків із України

Нагадаємо, виїзд військовозобов'язаних чоловіків з України під час воєнного стану заборонено. Але є низка винятків.

За інформацією Державної прикордонної служби, щодня з України виїжджає близько шести тисяч військовозобов'язаних чоловіків.

Як зазначив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко, більшість із цього числа - водії вантажівок та автобусів.

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