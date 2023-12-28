На кордоні з Румунією чоловік з перцевим балончиком напав на прикордонника
Чоловік напав на українського прикордонника з перцевим балончиком. Це сталося на кордоні з Румунією.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу України у Telegram.
Відомо, що чоловіка, який рухався кордону з Румунією, наряд Чернівецького загону виявив за допомогою безпілотника.
Спілкуватися з прикордонниками порушник не захотів. Він чинив опір, а потім приснув в обличчя військовослужбовцям перцевим газом з балончика. Один з прикордонників отримав хімічний опік очей, його доправили до лікарні.
Тепер затриманому чоловіку доведеться пояснити свій вчинок. За опір та насильство щодо працівника правоохоронного органу йому загрожує кримінальна відповідальність.
Фото: чоловік напав на прикордонника (t.me/DPSUkr)
Виїзд чоловіків із України
Нагадаємо, виїзд військовозобов'язаних чоловіків з України під час воєнного стану заборонено. Але є низка винятків.
За інформацією Державної прикордонної служби, щодня з України виїжджає близько шести тисяч військовозобов'язаних чоловіків.
Як зазначив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко, більшість із цього числа - водії вантажівок та автобусів.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.