На кордоні Польщі з Білоруссю мігрант напав на прикордонника

За даними польських правоохоронців, троє нелегальних мігрантів з Афганістану намагались перетнути прикордонну річку і потрапити на територію Польщі.

Один з мігрантів виявив агресію та спробував напасти на прикордонника, у відповідь правоохоронець здійснив постріл з гладкоствольної зброї, спорядженої гумовими кулями.

Двоє інших мігрантів після інциденту відступили та повернулися на білоруську сторону. Обставини події наразі з’ясовують правоохоронці.

Варто нагадати, що на початку місяця стало відомо про те, що Польща поновить контроль на кордонах з Німеччиною та Литвою. Це допоможе боротись з нелегальними мігрантами

Раніше ми писали про те, що польська права партія PiS подала до Сейму законопроєкт, який передбачає посилення правил отримання польського паспорта для іноземців. Причиною тому назвали "міграційні загрози". Зокрема, зростання злочинів серед іноземців.