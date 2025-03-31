Після 6 днів пошуків: у Литві витягли з болота бронемашину зниклих військових США

У Литві знайшли бронеавтомобіль, в якому могли перебувати четверо зниклих американських військових. Поліція та американські слідчі продовжують розслідування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони Литви.

Під час військових навчань у Литві на полігоні в Пабраде, що розташований у Швенченському районі поблизу кордону з Білоруссю, зникли четверо американських військових.

Навчання проводилися в рамках ротаційних сил США, які тренують підрозділи, розміщені в Литві.

Пошукова операція тривала шість днів, і вдалося витягти бронемашину, що застрягла в болоті, на місці події.

Витягнення техніки стало ключовим моментом в операції, і зараз на полігоні працюють литовська військова поліція разом з американськими слідчими для з'ясування обставин інциденту.

У Міноборони Литви не уточнили, чи були всередині військові. Зараз розпочато розслідування, яке має з'ясувати деталі. Слідчі з обох країн продовжують збирати інформацію