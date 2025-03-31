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Після 6 днів пошуків: у Литві витягли з болота бронемашину зниклих військових США

Понеділок 31 березня 2025 09:50
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Після 6 днів пошуків: у Литві витягли з болота бронемашину зниклих військових США Фото: Солдати США зникли на навчаннях біля Білорусі (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

У Литві знайшли бронеавтомобіль, в якому могли перебувати четверо зниклих американських військових. Поліція та американські слідчі продовжують розслідування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони Литви.

Під час військових навчань у Литві на полігоні в Пабраде, що розташований у Швенченському районі поблизу кордону з Білоруссю, зникли четверо американських військових.

Навчання проводилися в рамках ротаційних сил США, які тренують підрозділи, розміщені в Литві.

Пошукова операція тривала шість днів, і вдалося витягти бронемашину, що застрягла в болоті, на місці події.

Витягнення техніки стало ключовим моментом в операції, і зараз на полігоні працюють литовська військова поліція разом з американськими слідчими для з'ясування обставин інциденту.

У Міноборони Литви не уточнили, чи були всередині військові. Зараз розпочато розслідування, яке має з'ясувати деталі. Слідчі з обох країн продовжують збирати інформацію

Навчання в Пабраде

Нагадаємо, що на литовському полігоні проходили військові навчання США з тренуванням розміщених там підрозділів ротаційних сил. Протягом дев'яти місяців там ще перебуватимуть два батальйони 3-ї піхотної дивізії США. Заплановано спільні навчання з Литвою та іншими союзниками по НАТО.

Передбачається, що зниклі військові були на броньованій ремонтно-евакуаційній машині M88 Hercules. Вони створені на базі танка Abrams, вони дуже потужні та важкі, а маса сягає 63 тонн, і це може бути особливо небезпечно в болотистій місцевості в Пабраді.

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