Корбан: Украина должна получить компенсацию со средств РФ, замороженных по всему миру

"Когда это все закончится, и, дай Бог, без тяжелых последствия для нас, а я так и думаю. То есть, точка "ноль", новый отсчет, из которого все и начинается. Все, что разрушено, все, что утрачено, те жизни, которые потеряны, - мы уже не вернем. Я думаю, что после победы, будут деньги на то, чтобы отстроить и инфраструктуру, и заводы, и жилой фонд", - отметил он.

По мнению Корбана, Украина должна получить должную компенсацию от врага, средства которого заморожены по всему миру. Это порядка 500 миллиардов долларов.

"Это большие деньги, за которые можно отстроить страну заново. Оценивать сейчас убытки невозможно. Все нужно отстраивать заново. После победы выбирается точка отсчета, от которой начнется новая жизнь", - добавил Корбан.