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Копа Амеріка: Мексика здолала Ямайку, Венесуела несподівано переграла Еквадор

Фото: Мексиканські "триколірні" розібралися з "реггі-хлопцями" (x.com/miseleccionmxEN)
Автор: Антон Федорців

Національні команди Мексики та Венесуели з перемог над збірними Ямайки та Еквадору відповідно розпочали груповий етап Копа Амеріка-2024.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати поєдинків.

Копа Амеріка-2024, група B, 1-й тур

Еквадор – Венесуела – 1:2

Голи: Сарм'єнто, 40 – Кадіс, 64, Бельйо, 74

Вилучення: Валенсія, 22 (Е, пряма червона картка)

Мексика – Ямайка – 1:0

Гол: Артеага, 69

 

 

 

Еквадорці залишилися в меншості в середині першої половини, коли Валенсія в стилі карате вдарив ногою в груди опонента. Проте, перед перервою забили саме підопічні Фелікса Санчеса. Це Сарм'єнто класним ударом із льоту на підбиранні відкрив рахунок.

Утім, після перерви "червоно-винні" скористалися чисельною перевагою. Спершу Кадіс технічно поклав під ближню стійку з меж штрафного майданчика. А потім Бельйо зіграв на добиванні після сейву голкіпера "триколірних" Домінгеса – 1:2 у підсумку.

 

 

 

Непросто далася перемога збірній Мексики. Дотиснути ямайців команда Хайме Лосано зуміли лише в середині другої половини. Хоча на старті цієї 45-хвилинки Ямайка повела з голом Антоніо в падінні головою, але забитий м'яч скасували через офсайд.

Героєм мексиканської команди став Артеага. Він після передачі Ромо Баррона розрядив гармату з лінії карної зони. Цей гол оборонця "Монтеррея" виявився єдиним у поєдинку. У другому турі переможці першого зустрінуться в очному матчі, а невдахи спробують набрати очки у власному протистоянні.

До слова, раніше збірна Аргентини здолала Канаду з голами Альвареса та Мартінеса.

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