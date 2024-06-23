Копа Амеріка: Мексика здолала Ямайку, Венесуела несподівано переграла Еквадор
Національні команди Мексики та Венесуели з перемог над збірними Ямайки та Еквадору відповідно розпочали груповий етап Копа Амеріка-2024.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати поєдинків.
Копа Амеріка-2024, група B, 1-й тур
Еквадор – Венесуела – 1:2
Голи: Сарм'єнто, 40 – Кадіс, 64, Бельйо, 74
Вилучення: Валенсія, 22 (Е, пряма червона картка)
Мексика – Ямайка – 1:0
Гол: Артеага, 69
Еквадорці залишилися в меншості в середині першої половини, коли Валенсія в стилі карате вдарив ногою в груди опонента. Проте, перед перервою забили саме підопічні Фелікса Санчеса. Це Сарм'єнто класним ударом із льоту на підбиранні відкрив рахунок.
Утім, після перерви "червоно-винні" скористалися чисельною перевагою. Спершу Кадіс технічно поклав під ближню стійку з меж штрафного майданчика. А потім Бельйо зіграв на добиванні після сейву голкіпера "триколірних" Домінгеса – 1:2 у підсумку.
Непросто далася перемога збірній Мексики. Дотиснути ямайців команда Хайме Лосано зуміли лише в середині другої половини. Хоча на старті цієї 45-хвилинки Ямайка повела з голом Антоніо в падінні головою, але забитий м'яч скасували через офсайд.
Героєм мексиканської команди став Артеага. Він після передачі Ромо Баррона розрядив гармату з лінії карної зони. Цей гол оборонця "Монтеррея" виявився єдиним у поєдинку. У другому турі переможці першого зустрінуться в очному матчі, а невдахи спробують набрати очки у власному протистоянні.
До слова, раніше збірна Аргентини здолала Канаду з голами Альвареса та Мартінеса.
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