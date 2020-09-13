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Координационный совет осудил "анонимное насилие" при задержаниях в Беларуси

Автор: Игорь Литвиненко

Координационный совет осудил применение силы, а также сокрытие личностей силовиками во время задержаний демонстрантов в Беларуси. Как заявили оппозиционеры, право на мирный протест дается всем гражданам конституцией Беларуси.

Об этом говорится в заявлении Координационного совета.

Оппозиционеры отметили, что даже формальное нарушение шествий не дает право органам власти применять против демонстрантов жестокость.

"Мы также выступаем против того, что представители силовых структур совершают насилие анонимно: в гражданской одежде, в масках, без знаков ведомственной принадлежности. Такие действия не только нарушают законодательство, но способствуют разгулу произвола и вседозволенности. Вместо того, чтобы защищать безопасность граждан, сотрудники силовых ведомств попирают конституционные права и интересы мирных соотечественников", - говорится в заявлении.

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В Совете призвали правоохранителей не скрывать свои личности и прекратить неоправданное применение силы.

Напомним, сегодня в Беларуси продолжились массовые протесты. Демонстрации, в частности, пытались силовым методом разогнать неизвестные в гражданской одежде без опознавательных знаков. В сети были опубликованы видео того, как неизвестные задерживали участников протестов, при этом применяя к ним силу.

Как писало РБК-Украина, в ходе протестов только в Минске силовики задержали более 400 человек.

При этом в Бресте правоохранители применили против демонстрантов водомет.

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