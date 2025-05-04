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На концерті Леді Гаги ледь не стався теракт: серед 2 млн людей хотіли підірвати бомбу

Фото: Леді Гага, американська співачка (flickr.com/raph_ph)
Автор: Дмитро Левицький

Бразильська поліція запобігла кривавому теракту, який міг статися під час концерту Леді Гаги на пляжі Копакабана в Ріо-де-Жанейро. Терористи планували підірвати вибухові пристрої серед двохмільйонного натовпу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.

Так, правоохоронці затримали підозрюваного у підготовці теракту, а також причетного до цього підлітка. Підозрювані вербували учасників для здійснення підривів під час концерту. Вони поширювали мову ненависті, головним чином проти дітей, підлітків та спільноти ЛГБТК+. Метою теракту було здобуття популярності у соціальних мережах.

Затримали підозрюваних в рамках спецоперації під кодовою назвою "Фальшивий монстр", яку розгорнули після того, як правоохоронці виявили онлайн-групи, які заохочували насильство серед підлітків.

У рамках масштабної безпекової операції було задіяно 5000 правоохоронців, а відвідувачі мусили проходити через металодетектори. Для забезпечення порядку на заході також використовувалися дрони та камери з функцією розпізнавання облич.

Що відомо про концерт Леді Гаги у Бразилії

Леді Гага востаннє виступала в Бразилії у 2012 році. На сцену на пляжі Копакабана в Ріо-де-Жанейро вона вийшла в рамках туру на підтримку свого восьмого альбому "Mayhem".

Концерт був оплачений містом з метою пожвавлення економіки Ріо, очікувалося, що він може принести 100 мільйонів доларів. При цьому вхід на концерт був безкоштовним, в результаті на нього прийшли 2 мільйони людей.

"Ви чекали на мене понад 10 років", - емоційно сказала Леді Гага величезному натовпу, тримаючи бразильський прапор.

Більше про довгоочікуваний альбом "Mayhem", над яким Леді Гага працювала 5 років, читайте у матеріалі РБК-Україна (проект Styler).

Зазначимо, останній теракт під час концерту зірки такої величини стався у 2017 році. Тоді на концерті Аріани Гранде на стадіоні "Манчестер Арена" прогриміли два вибухи. Жертвами теракту стали 20 людей, ще десятки - отримали поранення.

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БразиліяЛеді ГагаТеракт