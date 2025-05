На концерті Леді Гаги ледь не стався теракт: серед 2 млн людей хотіли підірвати бомбу

Так, правоохоронці затримали підозрюваного у підготовці теракту, а також причетного до цього підлітка. Підозрювані вербували учасників для здійснення підривів під час концерту. Вони поширювали мову ненависті, головним чином проти дітей, підлітків та спільноти ЛГБТК+. Метою теракту було здобуття популярності у соціальних мережах.

Затримали підозрюваних в рамках спецоперації під кодовою назвою "Фальшивий монстр", яку розгорнули після того, як правоохоронці виявили онлайн-групи, які заохочували насильство серед підлітків.

У рамках масштабної безпекової операції було задіяно 5000 правоохоронців, а відвідувачі мусили проходити через металодетектори. Для забезпечення порядку на заході також використовувалися дрони та камери з функцією розпізнавання облич.

