На концерті Леді Гаги ледь не стався теракт: серед 2 млн людей хотіли підірвати бомбу

Бразильська поліція запобігла кривавому теракту, який міг статися під час концерту Леді Гаги на пляжі Копакабана в Ріо-де-Жанейро. Терористи планували підірвати вибухові пристрої серед двохмільйонного натовпу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC .

Так, правоохоронці затримали підозрюваного у підготовці теракту, а також причетного до цього підлітка. Підозрювані вербували учасників для здійснення підривів під час концерту. Вони поширювали мову ненависті, головним чином проти дітей, підлітків та спільноти ЛГБТК+. Метою теракту було здобуття популярності у соціальних мережах.

Затримали підозрюваних в рамках спецоперації під кодовою назвою "Фальшивий монстр", яку розгорнули після того, як правоохоронці виявили онлайн-групи, які заохочували насильство серед підлітків.

У рамках масштабної безпекової операції було задіяно 5000 правоохоронців, а відвідувачі мусили проходити через металодетектори. Для забезпечення порядку на заході також використовувалися дрони та камери з функцією розпізнавання облич.

It’s hard to comprehend just how big American artists are in Brazil. This is Lady Gaga in Rio right nowpic.twitter.com/6C4HAQp15N — Frank Michael Smith (@frankmikesmith) May 4, 2025

Що відомо про концерт Леді Гаги у Бразилії

Леді Гага востаннє виступала в Бразилії у 2012 році. На сцену на пляжі Копакабана в Ріо-де-Жанейро вона вийшла в рамках туру на підтримку свого восьмого альбому "Mayhem".

Концерт був оплачений містом з метою пожвавлення економіки Ріо, очікувалося, що він може принести 100 мільйонів доларів. При цьому вхід на концерт був безкоштовним, в результаті на нього прийшли 2 мільйони людей.

"Ви чекали на мене понад 10 років", - емоційно сказала Леді Гага величезному натовпу, тримаючи бразильський прапор.