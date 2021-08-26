ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Авто Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

До конца года в Украине заработает биокластер для производства вакцин: Ляшко рассказал детали

Новина українською →
Киев, Четверг 26 августа 2021 16:37
До конца года в Украине заработает биокластер для производства вакцин: Ляшко рассказал детали Фото: Виктор Ляшко, глава Минздрава (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Министр здравоохранения Виктор Ляшко рассказал, когда в Украине запустят биокластер для производства вакцин. По его словам, это планируется сделать до конца 2021 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью министра для "Укринформ".

Когда появится биокластер

На запуск этого биокластера правительство недавно выделило 100 миллионов гривен из государственного бюджета.

"Сто миллионов гривен, заложенных в бюджете на этот год, позволят осуществить запуск работы биокластера уже в 2021 году, а также создать условия для его дальнейшего развития. Биокластер начнет свою работу на базе Центра общественного здоровья Минздрава, который имеет необходимый кадровый и ресурсный потенциал", - рассказал Ляшко.

По словам министра, нужно будет создать специализированное государственное предприятие, которое будет управлять этим биокластером, использовать разработки и управлять технологическим парком.

"Такое государственное предприятие будет создано уже в 4 квартале 2021 года. Думаю, в ближайшее время выйдем в этой сфере на передовые позиции", - добавил он.

Ляшко отметил, что министерство уже сформировало перечень средств первой необходимости, которые должны производиться на территории Украины, а также уже состоялись встречи с ведущими фармкомпаниями по этому вопросу.

Чем будет заниматься биокластер

Как ожидается, на базе будущего биокластера будут изготавливаться тест-системы для выявления редких болезней, а также производить международные вакцины с открытой технологией производства. Планируется, что в будущем на базе этого биокластера будут изготавливаться и отечественные вакцины.

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство здравоохранения Украины Вакцина Виктор Ляшко
NEWS
Прогноз на осень: когда возможен новый всплеск коронавируса в Украине
Прогноз на осень: когда возможен новый всплеск коронавируса в Украине
DAILY
Независимость в цифрах. Как изменилась экономика Украины за 30 лет
Александр Белоусфинансовый редактор Независимость в цифрах. Как изменилась экономика Украины за 30 лет