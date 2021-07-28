До конца года Украина получит более 47 млн доз COVID-вакцин, - Шмыгаль

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что страна к концу года получит более 47 млн доз вакцин от коронавируса. В частности, украинцы получат 20 млн доз вакцины Pfizer.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на заявление премьера во время заседания правительства.
По его словам, этого количества вакцин будет достаточно, чтобы выполнить задачу по полной вакцинации большинства взрослого населения Украины уже в 2021 году.
"До конца года Украина получит более 47 млн доз вакцины от разных производителей. В частности, за средства государственного бюджета привезут 20 млн доз вакцины от компании Pfizer", - заявил он.
Напомним, президент Владимир Зеленский уверен, что Украина готова к осенней волне коронавируса. А по некоторым показателям даже лучше, чем некоторые европейские страны.
Ранее врач-эпидемиолог Людмила Мухарская в комментарии РБК-Украина спрогнозировала вспышку коронавируса осенью, а "Дельта"-вариант, скорее всего, будет доминирующим.