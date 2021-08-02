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Контролируют самоизоляцию: в Сиднее военные ходят по домам COVID-больных

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Сидней, Понедельник 02 августа 2021 09:48
Контролируют самоизоляцию: в Сиднее военные ходят по домам COVID-больных Фото: в Сиднее военные ходят по домам больных на COVID (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

В одном из крупнейших городов Австралии 300 военных устроили рейды по домам больных с коронавирусом. Так в Сиднее осуществляется контроль за соблюдением гражданами самоизоляции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Известно, что военнослужащие сопровождают на улицах города полицейских, которые останавливают людей и уточняют причину их выхода из своих домов.

Такие меры безопасности были приняты в связи со всплеском заболеваемости COVID-19 в штате Новый Южный Уэльс.

За минувшие сутки там было выявлено 207 случаев заражения. Отмечено, что в штате ежедневно фиксируется рекордное количество инфицирований.

Известно, что с июня (начало волны COVID-19 в Сиднее) зафиксировали более 3 500 случаев коронавируса.

Всплеск заболеваемости связывают со случаем, когда водитель лимузина, больной на COVID-19 перевозил экипаж зарубежной авиакомпании.

Напомним, недавно местные власти Сиднея обращалась за помощью к военным чтобы обеспечить соблюдение гражданами более жестких карантинных мероприятий.

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