Контрнаступ ЗСУ показали на інтерактивній карті: що змінилося за тиждень

Зазначено, що поточна ситуація може відрізнятися від зображеної на карті.

Зокрема, українські військові продовжують успішні наступальні операції на схід від річки Оскіл та оточують угруповання росіян у Лимані на Донбасі.

Також українська армія почала визволяти Луганську область.

Крім того, сили оборони сковують ворога і на Херсонському напрямку, тримаючи під вогневим контролем переправи через Дніпро.

Тим часом новомобілізовані росіяни вже почали потрапляти в полон наших бійців, оскільки російське командування кинуло на фронт "підкріплення" навіть не підготувавши його.

Нагадаємо, сьогодні Інститут вивчення війни опублікував досить цікаве зведення. Згідно з яким ЗСУ вже близькі до того, щоб оточити російські війська в Лимані на Донбасі.

Варто зазначити, що це означатиме суттєву поразку ворога, оскільки загрожує позиціям армії РФ вздовж західного кордону Луганської області та на ділянці Сєверодонецьк-Лисичанськ.

Додамо, не мало важливим є те, що контрнаступ українських сил на півдні та сході ознаменувався великою кількістю трофеїв.

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