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Контрнаступ ЗСУ показали на інтерактивній карті: що змінилося за тиждень

Фото: показана карта контрнаступу ЗСУ з 23 по 29 вересня (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Опублікована інтерактивна карта контрнаступу ЗСУ за останній тиждень. Успішні дії ЗСУ не зупинилися в Харківській області, а перейшли й на Луганську.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

Зазначено, що поточна ситуація може відрізнятися від зображеної на карті.

Зокрема, українські військові продовжують успішні наступальні операції на схід від річки Оскіл та оточують угруповання росіян у Лимані на Донбасі.

Також українська армія почала визволяти Луганську область.

Крім того, сили оборони сковують ворога і на Херсонському напрямку, тримаючи під вогневим контролем переправи через Дніпро.

Тим часом новомобілізовані росіяни вже почали потрапляти в полон наших бійців, оскільки російське командування кинуло на фронт "підкріплення" навіть не підготувавши його.

Нагадаємо, сьогодні Інститут вивчення війни опублікував досить цікаве зведення. Згідно з яким ЗСУ вже близькі до того, щоб оточити російські війська в Лимані на Донбасі.

Варто зазначити, що це означатиме суттєву поразку ворога, оскільки загрожує позиціям армії РФ вздовж західного кордону Луганської області та на ділянці Сєверодонецьк-Лисичанськ.

Додамо, не мало важливим є те, що контрнаступ українських сил на півдні та сході ознаменувався великою кількістю трофеїв.

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