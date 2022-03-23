Контрибуций от России ожидают 90% украинцев

Кроме этого, 21% украинцев считает, что к этому должны присоединиться страны Европы, 17% - международные организации, 12% - США и только 10% - Украина.

Большинство украинцев довольно оптимистично настроены по восстановлению страны после войны – 51% считает, что хватит 5 лет, 13% - до года.

Опрос проведен 19 марта 2022 года по всей Украине за исключением временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборочная совокупность: 1000 респондентов. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews - телефонные интервью с использованием компьютера). Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 3,1%.