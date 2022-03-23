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Контрибуций от России ожидают 90% украинцев

Новина українською →
Украина, Среда 23 марта 2022 14:29
Контрибуций от России ожидают 90% украинцев Фото: контрибуций от России требуют 90% украинцев (gettyimages)
Автор: Александр Белоус

Большинство украинцев ожидают контрибуций от России за убытки во время войны. 90% опрошенных считают, что компенсировать экономические и инфраструктурные потери Украины в результате войны должна Россия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса Социологической группы "Рейтинг".

Кроме этого, 21% украинцев считает, что к этому должны присоединиться страны Европы, 17% - международные организации, 12% - США и только 10% - Украина.

Контрибуций от России ожидают 90% украинцев

Большинство украинцев довольно оптимистично настроены по восстановлению страны после войны – 51% считает, что хватит 5 лет, 13% - до года.

Контрибуций от России ожидают 90% украинцев

Опрос проведен 19 марта 2022 года по всей Украине за исключением временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборочная совокупность: 1000 респондентов. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews - телефонные интервью с использованием компьютера). Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 3,1%.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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