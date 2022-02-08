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Контакты высокого риска. В Минздраве рассказали, как будут отслеживать передачу COVID

Автор: Анастасия Рокитна

Глава Министерства здравоохранения Украины Виктор Ляшко рассказал, как будут отслеживать передачу коронавируса. Правила немного изменили.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на брифинг министра.

"В условиях "красного" уровня эпидемической опасности теперь будут отслеживаться лишь контакты высокого риска инфицирования и тяжелых последствий заболевания", - сообщил он.

Контактами высокого риска будут считать:

  • членов семьи инфицированного,
  • уязвимых контактных лиц по состоянию здоровья,
  • лиц, находящихся в закрытых помещениях с высокой степенью риска, например больницах и учреждениях длительного ухода.

Напомним, в Украине зафиксировали более 34 тысяч новых заражений и 255 смертей за сутки.

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Виктор ЛяшкоКоронавирусМинистерство здравоохранения Украины