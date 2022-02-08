Контакты высокого риска. В Минздраве рассказали, как будут отслеживать передачу COVID

Глава Министерства здравоохранения Украины Виктор Ляшко рассказал, как будут отслеживать передачу коронавируса. Правила немного изменили.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на брифинг министра.
"В условиях "красного" уровня эпидемической опасности теперь будут отслеживаться лишь контакты высокого риска инфицирования и тяжелых последствий заболевания", - сообщил он.
Контактами высокого риска будут считать:
Напомним, в Украине зафиксировали более 34 тысяч новых заражений и 255 смертей за сутки.