Консультации с Ираном по авиакатастрофе отложены из-за коронавируса, - Рябошапка

Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка заявляет, что из-за эпидемии коронавируса консультации с Ираном по авиакатастрофе МАУ отложены. Об этом он сообщил "Интерфакс-Украина".

Рябошапка отметил, то появилась коммуникация с правоохранительными органами Ирана.

"Появилась коммуникация с правоохранительными органами Ирана, мы должны были проводить консультации, но, к сожалению, из-за эпидемии коронавируса консультации были отложены на определенное время", - сказал он.

Ранее РБК-Украина писало, что в Иране жертвами коронавируса стали по меньшей мере 210 человек. При этом официальные власти подтверждают лишь 34 смерти от коронавируса и 388 случаев заболевания, тогда как источники в системе здравоохранения приводят другие данные.

До этого секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил о сложности переговоров с Ираном по вопросу возвращения черных ящиков сбитого украинского самолета.

Ранее глава отдела расследования происшествий Организации гражданской авиации Ирана Хасан Резайефар заявил в интервью IRNA, что Иран самостоятельно расшифровывает бортовые самописцы разбившегося украинского самолета МАУ и еще не принял окончательного решения об их отправке за границу.