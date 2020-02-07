Консула Украины в Молдове отстранили после обвинений в изнасиловании

Фото: Министерство иностранных дел Украины (РБК-Украина)

Государственный секретарь МИД Украины открыл дисциплинарное производство

Консула Украины в Бельцах обвинили в изнасиловании несовершеннолетней гражданки Молдовы, а затем его отстранили от исполнения обязанностей. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на молдавский портал СП, у которого есть комментарий украинского Министерства иностранных дел Украины.

Как отметило министерство, проводятся следственные действия относительно этого заявления о консуле. Государственный секретарь МИД Украины открыл дисциплинарное производство.

"Государственным секретарем МИД Украины открыто дисциплинарное производство, на время проведения которого указанный дипломат отстранен от исполнения должностных обязанностей", - сообщило ведомство.

Молдова попросила, чтобы украинский консул не покидал территорию Молдовы на время проведения следственных действий.

"Министерство иностранных дел и европейской интеграции сообщило посольству Украины о проведении следственных действий компетентными органами этого государства с целью проверки заявления, поступившего от гражданки Республики Молдова о совершении в отношении нее преступления консулом Украины в Бельцах", - отметило украинское министерство.

Консул Украины в Бельцах Олег Евдокимов сообщил изданию, что комментариев со стороны учреждения по этому случаю не будет.

Еще одно молдавское издание NordNews сообщило, что сотрудника консульства Украины подозревают в изнасиловании 17-летней девушки.

Девушка подверглась сексуальному насилию вечером 4 февраля в микрорайоне Дачия. Насильниками были двое мужчин в возрасте 37 и 38 лет. Один из них был задержан на 72 часа правоохранительными органами. Другого участника преступления отпустили из-за дипломатической неприкосновенности.

Напомним, недавно был еще один международный скандал связан с Украиной. Министерство иностранных дел Израиля выступило с осуждением чествования идеологов Украинского национального движения, которые, по их утверждению, ответственные за убийство евреев во время Холокоста.

После этого украинский МИД назвал безосновательными обвинения Украины в антисемитизме со стороны Израиля.