Консул подтвердил, что Гриб прекратил голодовку

Консул подтвердил, что 29 марта украинский политзаключенный Павел Гриб прекратил голодовку. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Громадське".

Отмечается, что консул посетил украинцев в СИЗО в Ростове-на-Дону. По словам консула, Гриб сейчас питается и активно интересуется политической ситуацией в Украине.

"Гриб в ближайшие дни ожидает встреча с адвокатом для проработки своей позиции в высшей судебной инстанции РФ", - сообщил консул.

Он также передал Павлу просьбу врача Василия Притулы не голодать - это "для него является ничем иным, как самоубийством".

Напомним, ранее председатель Общественной наблюдательной комиссии Ростовской области Леонид Петрашис сообщил, что Гриб прекратил голодовку.

РБК-Украина писало, что Грибу 22 марта объявили приговор. Российский суд назначил ему наказание в виде 6 лет тюрьмы за подготовку "теракта на выпускном вечере в Сочи".

После этого Гриб заявил, что начинает голодовку. В росЗМІ сообщили, что политзаключенным'узницы готовят к переводу в отдельную камеру в СИЗО. Голодание могло повредить его здоровью.

Отец политзаключенного заявил, что Грибу необходима операция, иначе есть риск возникновения внутреннего кровотечения, которая приведет к смерти. По словам отца, Павел объявил голодовку для того, чтобы ему оказали хотя бы минимальную медицинскую помощь.