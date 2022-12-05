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Конституційний суд Італії визнав обов'язковим щеплення від COVID-19 для деяких категорій людей

Фото: суд в Італії визнав обов'язковим щеплення від COVID-19 (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Конституційний суд Італії визнав законним рішення влади про обов’язкову вакцинацію від COVID-19 для деяких категорій населення.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на The Local.

Так, згідно з рішенням уряду Італії, з 1 грудня вакцинація стала обов’язковою для медичного та шкільного персоналу, правоохоронців, а також людей старших 50 років.

Суд визнав, що таке рішення в період пандемії є обґрунтованим. Тому тепер всі, хто відмовився від вакцинації, але підпадає під ці категорії, можуть бути оштрафовані на 100 євро. Таких людей зараз близько 1,9 млн.

Нагадаємо, що у світі принаймні 90% населення мають певний імунітет до коронавірусу. Але "зниження пильності" до хвороби провокує появу нового варіанту COVID.

Втім, у Всесвітній організації охорони здоров'я заявили, що щотижнева кількість смертей від COVID-19 зменшилась на 90%, рахуючи від початку року.

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