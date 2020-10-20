В Конституционном суде оспаривают новое районирование

Фото: Конституционный суд (РБК-Украина)

В Конституционный суд Украины поступило представление 49 народных депутатов относительно конституционности постановления Верховной рады "Об образовании и ликвидации районов". В ходатайстве отмечается, что постановление не соответствует ряду статей Основного закона Украины.

Об этом сообщает пресс-служба КСУ.

"Субъект права на конституционное представление считает, что регулируя вопросы территориального устройства постановлением, а не законом, Верховная рада Украины хоть и действовала в пределах предоставленных ей полномочий, но не способом, который требует Конституция Украины", - сказано в сообщении.

По словам представителя ВР в Конституционном суде Ольги Совгирь, в представлении заявлено ходатайство о признании производства по этому делу неотложным.

Среди аргументов авторов представления указано, что постановление меняет элементы территориального устройства, который может определяться исключительно законами.

Сейчас в Конституционном суде решается вопрос об открытии производства.

Отметим, что в рамках админстративно-территориальной реформы в Украине были ликвидированы 490 районов, вместо них создали 136 новых.

Напомним, ранее премьер Денис Шмыгаль заявил, что реформа децентрализации закончится местными выборами.

Кроме того, в парламенте ранее развенчали основные мифы о создании новых районов в государстве.